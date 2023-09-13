Стали обвисать: Ксения Собчак рассказала, что хотела изменить в себе с помощью пластики

Журналистка Ксения Собчак планировала изменить внешность с помощью пластической операции. Однако сделать это оказалось не так просто. И дело даже не в медицинских противопоказаниях, а в скандальном образе телеведущей, который отпугивает специалистов.

Знаменитость поделилась историей об отмененной пластической операции в рамках своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Журналистка интервьюировала известного хирурга Тимура Хайдарова. Интерес к личности звездного врача возрос после того, как он оказался в центре так называемого силиконового скандала. Певица Слава и ее коллега Любовь Успенская обвинили специалиста в непрофессионализме и пожаловались на результаты операций в его клинике. Хайдаров, в свою очередь, все обвинения отрицает и говорит, что пациентки спустя рукава относились к послеоперационной реабилитации.

Во время интервью с Хайдаровым Ксения вспомнила один случай из своей жизни. Однажды 41-летняя телеведущая хотела исправить форму век, которые стали обвисать. Исправить этот нюанс должен был один известный хирург. Но в процессе обсуждения этого дела врач вдруг ответил несостоявшейся пациентке отказом. Специалиста смутил скандальный образ Собчак, которая могла бы создать ему проблемы после неудачного хирургического вмешательства.

В адрес Хайдарова, ставшего главным героем видеосюжета журналистки, сыплются не только обвинения в непрофессионализме, но и похвала от именитых артистов. Среди них — Филипп Киркоров. Король отечественной эстрады крайне доволен результатом операций под руководством звездного хирурга.