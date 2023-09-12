Путь преображения еще не закончен: Киркоров намерен и дальше работать с Хайдаровым

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров сделал уже несколько пластических операций и заметно преобразился. Однако, как выяснилось, певец не намерен останавливаться на достигнутом. По его словам, впереди еще есть над чем работать, передает «Общественная служба новостей».

Киркоров поделился эмоциями от преображения в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова во время интервью журналистке Ксении Собчак. Исполнитель рассказал, что успел уже модернизировать свои ягодицы и пресс. Сейчас под присмотром врача артист проходит послеоперационную реабилитацию. Он намерен добиться лучшего результата, поэтому тщательно следит за питанием и регулярно занимается спортом.

Ягодицы и пресс — не единственное, чтобы хотел поправить король отечественной эстрады. В планах у Киркорова добиться идеального тела, о котором он мечтал.

Также в беседе с Собчак артист объяснил, почему не стал скрывать сам факт пластики от общественности. По его словам, в преображении путем хирургического вмешательства ничего зазорного нет. Кроме того, исполнитель отметил, что Хайдаров обладает золотыми руками и полностью устраивает его как специалист.

«Все обалдели, когда Киркоров рассказал, что делал пластику. Обычно все держат в тайне. А я посчитал, что все должны узнать про его золотые руки», — заключил Киркоров.

Однако не все звезды оказались довольны результатами работ хирурга. Так, на фоне деятельности Хайдарова произошел так называемый силиконовый скандал, жертвами которого называют себя певица Слава и ее коллега Любовь Успенская.