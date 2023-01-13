Стали известны подробности клинической смерти певца Ираклия Пирцхалавы

Певец Ираклий Пирцхалава запомнился зрителям «Фабрики звезд» в образе хулигана и весельчака. Он посещал шумные светские мероприятия и провоцировал слухи о романах с самыми красивыми девушками. Сейчас мужчина живет в домике на окраине Батуми, где занимается творчеством и много молится. Оказалось, что он пережил клиническую смерть, которая заставила его по-другому взглянуть на жизнь.

«Я сам к этому пришел, просто душа это почувствовала: когда чудеса происходили, когда были жизненные испытания, когда висел на ниточке. Я не осуждаю агностиков или тех, кто не верит. Как их осуждать? Они же не были в клинической смерти, а я был. И там был дома, это было мегакруто», – рассказал певец.

45-летний артист впервые поделился подробностями трагедии. Это произошло несколько лет назад. Тогда он очень много работал и почти не отдыхал. Все было на глазах у его матери. Мужчине резко стало плохо, он откинулся назад, а его тело задрожало.

По его словам, перед ним возник темный коридор, который вел в пространство, где было «мегапротивно и страшно». Но после звезда почувствовал умиротворение.

«Вдруг мне задал вопрос глубокий отцовский голос: «Ну что, ты остаешься?». Не думаю, что там у кого-то есть выбор, но мне дали такую возможность. Я вдруг понял, какая все мелочь в жизни: тачки, кэш, квартиры. Даже мама, которую я сидел со стороны с переживаниями. Хотелось ей сказать: «Да ты что, тут все хорошо», – вспоминает артист.

Ираклий выбрал жизнь, потому что не хотел оставлять маму. Через несколько секунд он оказался дома, а потом его отвезли в больницу. Врачи сами не поняли, что произошло. По мнению некоторых у звезды случился микроинсульт, а другие не исключали клиническую смерть.

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