«Я устал»: стали известны мысли Юрия Шатунова перед смертью

В 2022 году для поклонников группы «Ласковый май» произошло большое потрясение: в июне стало известно о смерти 48-летнего Юрия Шатунова. С момента кончины артиста прошло уже немало времени, но бывшие друзья и коллеги по-прежнему вспоминают о нем в публичном пространстве. Так, в эксклюзивной беседе с «Пятым» каналом Сергей Серков рассказал о своем последнем диалоге с Юрием.

Музыкантам удалось встретиться за 3 дня до ухода из жизни Шатунова. По словам Сергея, в тот момент артист пожаловался ему на большую усталость. Видимо, Юрий мечтал об отдыхе и долгожданном покое.

«Я ему написал: "Как дела?". А он: "Я все на гастролях, уже третий месяц почти". Также он сказал, что устал уже и хочет отдохнуть», — поделился воспоминанием Серков.

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