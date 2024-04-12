Стали известны имена ведущих «Новогоднего Голубого огонька 2024»

Стало известно, кто выступил в роли ведущих «Новогоднего Голубого огонька 2024». В разные годы телеканал «Россия» выбирает новых артистов на эту роль. В этот раз эта задача выпала телеведущим Татьяне Веденеевой, Андрею Малахову, Марии Ситтель, комментатору Дмитрию Губерниеву и певцу Николаю Баскову. Об этом сообщает Kp.ru.

Несмотря на то, что каждый год телеканалы придумывают различные форматы новогодних шоу, «Голубой огонек» остается главным среди них. На протяжении уже многих лет в ноябре и декабре проводятся масштабные съемки, длящиеся несколько дней, в ходе которых записываются подводки ведущих, сами номера, различные интерактивы с гостями и праздничная атмосфера за знаменитыми столиками.

По данным СМИ, в новогоднюю ночь в этот раз россияне будут смотреть и слушать Григория Лепса, Александра Розенбаума, Надежду Бабкину, Ларису Долину, Олега и Родиона Газмановых, SHAMAN, Николая Расторгуева, Юлию Савичеву, Леонида Агутина, Сергея Лазарева, Валерия Сюткина, Нонну Гришаеву, Сосо Павлиашвили, Владимира Преснякова, Евгения Петросяна, Александра Олешко, Валерию, Льва Лещенко, Наталью Подольскую, Жасмин, Филиппа Киркорова, Диму Билана, Полину Гагарину, Пелагею, группу «Дискотека Авария» и других.

Ранее стало известно, как Иосиф Пригожин и Валерия отметят Новый год – 2024.