Как Иосиф Пригожин и Валерия отметят Новый год - 2024

Продюсер Иосиф Пригожин и его жена, певица Валерия уже знают, что не смогут отметить Новый год вместе со всей страной. В это время у артистов очень много работы, и времени на традиционный сбор за семейным столом у них не останется. Супруги планируют провести праздник в январе.

В этот Новый год у Пригожина и Валерии запланировано четыре корпоративных мероприятия, поэтому праздник они будут встречать между работой и днем рождения внучки — девочка родилась 1 января.

Продюсер спокойно относится к издержкам профессии. Он даже удивился вопросу журналистов о том, когда супруги планируют отдыхать. Новогодние праздники, говорит Пригожин, для артистов являются самыми загруженными днями, поскольку на крупные мероприятия практически всегда зовут звезд.

«Отдыхать мы будем где-то после 7 января. А до 7 января Валерия принимает участие в мюзикле „Щелкунчик“, где они с Филиппом Киркоровым выступают, у нас очень много в этом году мероприятий разных, съемок новогодних. Ну очень суетной этот год, поэтому мы если и будем отдыхать, то где-то после седьмого», — рассказал Пригожин в интервью Пятому каналу.

У продюсера также есть и собственные проекты. Говоря о планах на Новый год, он рассказал, что принял решение стать наставником музыкального шоу в Белоруссии. В момент праздников Пригожин совершит несколько авиаперелетов и будет «мотаться» между Минском и Москвой.

Напомним, ранее Иосиф Пригожин рассказал о тяжелом периоде в жизни.