«Стали друзьями»: Пригожин рассказал о нынешних отношениях с Валерией

Продюсер Иосиф Пригожин назвал певицу Валерию своей судьбой, солнцем и воздухом. Также он отметил, что за годы брака они стали большими друзьями. Он раскрыл секрет крепких отношений с артисткой в беседе с изданием PROZVEZD.

В этом году супруги отмечают двадцатилетие совместной жизни. Но мужчина не устает восхищаться избранницей. Он считает, что она – его судьба.

«Валерия – моя судьба. Знаете, в народе говорят, что такое Бог? Бог – это солнце, воздух, любовь. Вот Валерия для меня – это все вместе. И любовь, и солнце, и воздух. И я счастлив, что каждый новый день своей жизни я могу находиться рядом с ней», – поделился продюсер.

Пригожин признался, что они с женой смогли сохранить идиллию в отношениях благодаря определенному подходу. Секрет заключается в том, чтобы беречь свою вторую половинку.

«Жизнь она с двусторонним движением. Если ты идешь по встречке, обязательно столкнешься лоб в лоб. Поэтому надо уметь уступать, надо ценить солнце, когда оно светит, и тех людей, которые рядом с тобой», – объяснил звезда.

Мужчина уверяет, что все эти годы бережет Валерию, а она отвечает ему взаимностью. Но в каждой семье бывают конфликты, которые супруги стараются решать как можно быстрее.

«Мы уступаем друг другу, мы разговариваем, мы общаемся, договариваемся. Жизнь полна разных сюрпризов и неожиданностей. За углом всегда может кто-то стоять, поэтому надо быть просто ко всему готовыми. Трудно от всего застраховаться. Но у нас это получается», – пояснил продюсер.

Также мужчина заявил, что за годы брака они с Валерией «стали друзьями».

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