«Начал изменять не вчера, а больше 10 лет назад»: раскрыты подробности развода Алсу и Яна Абрамова

Развод певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым связан с изменами мужа. Как сообщает Kp.ru, со ссылкой на человека из окружения пары, мужчина был неверен супруге на протяжении десяти лет!

Вчера, 27 мая стало известно о том, что исполнительница и ее избранник разводятся после 18 лет брака. Эту пару считали одной из самых крепких в шоу-бизнесе, а сама артистка опровергала слухи о проблемах в семье. Несмотря на это и наличие трех детей, они все же решили расстаться.

Люди из окружения супругов рассказали, что на самом деле происходило между ними.

«Абрамов начал изменять Алсу не вчера, а больше 10 лет назад. Рассказывали, что для одной из любовниц он снимал шикарную яхту, где они вместе проводили время. Он всегда умел произвести впечатление, и женщины сами не могли устоять перед его обаянием», — цитирует инсайдера Kp.ru.

Отмечается, что Алсу догадывалась о неверности партнера и пыталась спасти брак. Кроме того, она «закрывала глаза на многие вещи». Одно время у них были хорошие отношения, когда певица родила сына Рафаэля, но потом все проблемы вернулись.

Слухи о разводе стали ходить еще год назад, но певица опровергала их. Она публиковала счастливые фото с Абрамовым и хвасталась тем, что муж преподносит ей подарки. Ходили слухи о любовницах бизнесмена. Так, ему приписывали роман с бывшей избранницей рэпера Тимати Анастасией Решетовой и Викторией Лопыревой.

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