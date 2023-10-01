«Это существо»: отец Наталии Власовой устроил скандал в эфире шоу

Отец певицы Наталии Власовой назвал ее существом и довел дочь до истерики, об этом сообщает НТВ.

В новом выпуске программы «Секрет на миллион» участвовала исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова. Она поделилась с Лерой Кудрявцевой переживаниями о личной жизни и рассказом о непростых отношениях с отцом. В интервью она не раз признавалась, что в детстве страдала от тирании родителя.

Долгое время Власова не общалась с отцом из-за обид. Однако телеведущая отыскала Валерия Власова и привела его в студию для разговора с дочерью. Впрочем, беседа сразу же не задалась. В адрес певицы посыпались упреки от отца.

«Это человек, с которым я вообще разговаривать даже не хочу, не то, что слушать от нее обвинения в свой адрес. Кто она такая? Какая она мне дочь? Мне посторонние люди сделали больше, чем она за всю жизнь. Я ее вырастил! Это существо целую жизнь врет в угоду себе», — заявил Валерий.

Позже к мужчине присоединилась мачеха Наталии, которая рассказала, что знаменитость не звонила отцу и не уделяла ему должного внимания. После того, как отец Власовой заявил, что не любит дочь, певица заплакала.

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