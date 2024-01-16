Певица МакSим раскрыла причину своего алкоголизма

Певица МакSим призналась, что столкнулась с алкоголизмом из-за отношений с мужчиной-абьюзером. По ее словам, этот роман был разрушительным для нее, поэтому, ища спокойствия и расслабления, она начала выпивать.

В прошлом году исполнительница хита «Знаешь ли ты» угодила в большой скандал. СМИ раскрыли ее пристрастие к спиртному. Первое время вокалистка все отрицала, несмотря на доказательства, но потом все-таки решила раскрыть правду, после чего легла на лечение. В середине лета МакSим выписалась из клиники, пройдя курс реабилитации, а в недавнем интервью рассказала, из-за кого на самом деле ей потребовалась помощь специалистов.

Оказалось, что певица состояла в сложных отношениях в тот момент, когда стала выпивать. Вместе с бойфрендом она жила как на пороховой бочке, но не уходила от него, так как любила. Зато довольно часто бросал ее партнер, но потом всегда возвращался.

«Тогда начались проблемы, и с алкоголем в том числе. Когда он уходил, у меня появлялось одно желание — выпить стакан вина. А делал это он часто», - рассказала артистка в интервью на YouTube-канале «Надежда Стрелец».

МакSим также поделилась, что на протяжении долгого времени боролась с зависимостью. По совету друзей она даже кодировалась, но ничего не помогало. По словам певицы, справиться ей удалось только тогда, когда она сама эмоционально пришла к решению бросить пить.

Ранее МакSим помогла беременным и женщинам с детьми в трудной жизненной ситуации.