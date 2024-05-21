Стала совсем взрослой: дочь Юлии Началовой снялась для выпускного альбома

17-летняя дочь Юлии Началовой снялась для выпускного альбома в блузе с галстуком. Вера Алдонина рассказала, что впереди ее ждут экзамены и поступление в вуз.

Звездная наследница активно ведет соцсети и делится всем, что происходит в ее жизни. Девушка опубликовала снимок с выпускного альбома, на котором позировала в белой блузке с галстуком и юбке. Она распустила волосы и сделала макияж. Многие поклонники отметили, что девушка стала совсем взрослой.

«Сегодня прозвенел последний звонок. Впереди сдача экзаменов и поступление в вуз. Надеюсь, что все получится», — поделилась Вера.

Недавно выпускница призналась, что ее часто сравнивают с мамой и даже называют «второй Юлией Началовой». Но Вере не очень нравится такое сравнение, так как она не хочет быть двойником певицы. При этом мама является для нее примером, заявляла она.

Многие отмечают, что девушке достался дар от исполнительницы. Алдонина любит петь, но мечтает связать жизнь с театром и кино. Близкие ее поддерживают. Несмотря на такие желания, она с радостью выступает на сцене и поет с другими артистами, среди которых есть и зарубежные звезды.

Ранее мы писали о том, что дочь певицы Глюк'oZы публично обратилась к певице и поблагодарила ее за поддержку.