«Не страшно отдавать разорванное сердце»: дочь Глюк'oZы публично обратилась к певице

Дочь певицы Глюк'oZы (Наталья Чистякова-Ионова), 17-летняя Лидия Чистякова, публично обратилась к артистке. В личном блоге девушка призналась, что в тяжелые моменты жизни ей помогает только любовь мамы.

Лидия Чистякова, как и ее знаменитая мама, решила пойти по пути музыкального творчества. Наследница Глюк'oZы выступает под псевдонимом Ray. Девушка опубликовала в соцсети пост, посвященный маме, сопроводив его отрывком из своей новой песни «Забирай».

«Мама, тебе не страшно отдавать мое разорванное сердце, так как сколько бы его не рвали другие люди, у тебя всегда получалось склеить его обратно. Спасибо тебе огромное за поддержку и за любовь. И если кто и сможет меня согреть, то это ты», — написала Лидия Чистякова.

Недавно дочь Глюк'oZы сообщила о переменах в личной жизни. Лидия Чистякова рассказала, что более года состоит в отношениях с молодым человеком, имя которого пока не готова раскрывать. По словам девушки, ее возлюбленный — творческий человек, и она не хочет, чтобы его оценивали, как «будущего зятя Глюк'oZы».

Лидия Чистякова начала записывать песни, когда ей было всего 11 лет, а ее клипы набирали миллионы просмотров на YouTube еще до того, как певица призналась, что это ее дочь. Девушка рассказывала, что развиваться в творческой профессии ей помогает отец, бизнесмен Александр Чистяков. Глюк'oZа же, хоть и не занимается продвижением дочери, но всегда ее поддерживает и одна из первых оценивает ее песни.

Напомним, 16 апреля продюсер Максим Фадеев анонсировал перезапуск проекта Глюк'oZa без Натальи Чистяковой-Ионовой. Он заявил, что голос Глюк'oZы не принадлежит артистке, а сама она никогда сама не исполняла песни. Музыкант также отметил, что Глюк'oZa — это название группы, а не псевдоним знаменитости, и что проект был направлен на детскую аудиторию.

Ранее сообщалось о том, что Глюк'oZa трогательно обратилась к дочери Лидии. Певица публично поздравила ее с 17-летием и призналась, что разница в характерах с повзрослевшей дочерью ей очень нравится.