Стала совсем другой: поклонники не узнали Камилу Валиеву после преображения на 18-летие

Фигуристка Камила Валиева решила удивить поклонников сменой имиджа на 18-летие. Спортсменка отправилась в салон красоты и осветлила волосы.

В личном блоге звезда фигурного катания напомнила пользователям о своем дне рождения. Она стала совершеннолетней и в честь этого решила кардинально изменить внешность. Все эти годы Камила ходила со своим натуральным цветом волос, но в праздник захотела стать ярче, поэтому попросила стилиста сделать ей пепельный блонд. Результат эксперимента она показала на своей странице в соцсети, подписав кратко «18!».

К слову, не все фанаты фигуристки оценили ее преображение. Она получила немало комплиментов, но при этом были и негативные комментарии. Впрочем, на них Камила не обратила внимание.