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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 26 апреля 2024, 11:30
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Стала совсем другой: поклонники не узнали Камилу Валиеву после преображения на 18-летие

Фигуристка Камила Валиева кардинально сменила имидж, осветлив волосы на 18-летие.
Стала совсем другой: поклонники не узнали Камилу Валиеву после преображения на 18-летие

© Starface.ru

Фигуристка Камила Валиева решила удивить поклонников сменой имиджа на 18-летие. Спортсменка отправилась в салон красоты и осветлила волосы.

В личном блоге звезда фигурного катания напомнила пользователям о своем дне рождения. Она стала совершеннолетней и в честь этого решила кардинально изменить внешность. Все эти годы Камила ходила со своим натуральным цветом волос, но в праздник захотела стать ярче, поэтому попросила стилиста сделать ей пепельный блонд. Результат эксперимента она показала на своей странице в соцсети, подписав кратко «18!».

К слову, не все фанаты фигуристки оценили ее преображение. Она получила немало комплиментов, но при этом были и негативные комментарии. Впрочем, на них Камила не обратила внимание.

Камила Валиева

Камила Валиева

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что последние несколько лет были довольно тяжелыми для спортсменки. Она попала в допинг-скандал, из-за которого ее лишили наград. Однако Валиева старается не унывать. В день рождения, посетив студию программы «Доброе утро» на Первом канале, она призналась, что у нее большие планы на будущее. Например, она собирается сдавать на права, а также съезжать от родителей. А вот выходить замуж спортсменка пока не торопится.

Ранее бывший хореограф спортсменов Этери Тутберидзе назвал допинг-скандал с Камилой Валиевой «подставой».

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Камила Валиева
обсуждения внешности
новости звезд
день рождения