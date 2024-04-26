Стала совсем другой: поклонники не узнали Камилу Валиеву после преображения на 18-летие
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Фигуристка Камила Валиева решила удивить поклонников сменой имиджа на 18-летие. Спортсменка отправилась в салон красоты и осветлила волосы.
В личном блоге звезда фигурного катания напомнила пользователям о своем дне рождения. Она стала совершеннолетней и в честь этого решила кардинально изменить внешность. Все эти годы Камила ходила со своим натуральным цветом волос, но в праздник захотела стать ярче, поэтому попросила стилиста сделать ей пепельный блонд. Результат эксперимента она показала на своей странице в соцсети, подписав кратко «18!».
К слову, не все фанаты фигуристки оценили ее преображение. Она получила немало комплиментов, но при этом были и негативные комментарии. Впрочем, на них Камила не обратила внимание.
Напомним, что последние несколько лет были довольно тяжелыми для спортсменки. Она попала в допинг-скандал, из-за которого ее лишили наград. Однако Валиева старается не унывать. В день рождения, посетив студию программы «Доброе утро» на Первом канале, она призналась, что у нее большие планы на будущее. Например, она собирается сдавать на права, а также съезжать от родителей. А вот выходить замуж спортсменка пока не торопится.
Ранее бывший хореограф спортсменов Этери Тутберидзе назвал допинг-скандал с Камилой Валиевой «подставой».