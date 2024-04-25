Бывший хореограф спортсменов Этери Тутберидзе одним словом описал допинг-скандал с Валиевой

Экс-хореограф Тутберидзе назвал историю с допингом Камилы Валиевой «подставой». Об этом сообщает сайт MetaRatings.

Алексей Железняков, который когда-то работал хореографом в штабе Этери Тутберидзе, прокомментировал историю с допинг-скандалом Камилы Валиевой. По словам мужчины, спортивный арбитражный суд не провел достаточных действий для выяснения истины.

«Могло произойти, что угодно — это могло быть подставой. Чтобы проработать все версии и найти правду, все методы хороши. Нужно опросить все окружение фигуристки. Что в этом такого?» — задался вопросом он.

Железняков добавил, что допинг в организм фигуристки мог попасть по ошибке, либо ее кто-то намеренно подставил.

«Фигуристы такого уровня очень осторожны в употреблении лекарств и других веществ. Я считаю, что это была подстава. Каким образом это произошло — одному Богу известно, потому что нет никаких доказательств», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что лишенная наград фигуристка Камила Валиева нашла новую работу.