«Стала разменной монетой»: выяснилось, почему на самом деле Орбакайте запретили въезд в Латвию

Запрет для певицы Кристины Орбакайте на въезд в Латвию может быть связан с политикой и попыткой партии власти за счет этого решения не проиграть на выборах. Соответствующее мнение высказал живущий в Риге россиянин.

Его мнение узнал сайт mk.ru.

Официально запрет обосновали тем, что выступление не соответствует интересам национальной безопасности. Россиянин рассказал, что не был в курсе предстоящего концерта – афиш в городе нет. Про несостоявшееся выступление латыши узнали после запрета для певицы на въезд в страну. Граждане не расстроились из-за такого решения. По словам собеседника издания, оно, скорее всего, является «политическим пиаром».

«В Риге скоро выборы, а партия власти «Новое Единство», походу, проиграет. Вот они и придумывают громкие ходы. Министр внутренних дел отменил Орбакайте не случайно: партии надо зарабатывать на чем-то очки, вот они и замутили персон нон грата», - поделился мнением источник.

Он отметил: партия власти ведет себя радикально и боится проигрыша. Мужчина не исключает, что за отменой Орбакайте отменят выступление Юрия Шевчука, концерт должен состояться в августе.

«Своего рода в Латвии Кристина стала разменной монетой. Но политическая погода непредсказуема, так что все может измениться», - заключил собеседник.

Ранее сообщалось о реакции самой певицы на решение Латвии.