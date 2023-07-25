Стала предательницей: Лайма Вайкуле рассказала, за что на нее обиделся Игорь Крутой

Певица Лайма Вайкуле рассказала о ссоре с композитором Игорем Крутым из-за фестиваля «Рандеву» в Юрмале. По словам артистки, мужчина обиделся на нее и посчитал предательницей. Об этом пишет kp.ru.

Исполнительница вспомнила, как вел себя композитор. Сначала он показался ей ревнивым.

«Ему казалось, что это какое-то предательство. Я ему сказала, что я патриот своей страны. Не хочу, чтобы Юрмала теперь тосковала по «Новой волне», — поделилась Вайкуле.

Певица пояснила, что многие думают будто она создала фестиваль «Рандеву» вместо «Новой волны». Но звезда поспешила уточнить, что мероприятия сильно отличаются. По ее словам, «Новая волна» – музыкальный конкурс, а «Рандеву» – фестиваль.

«Это разные вещи. Просто город предложил сделать мне фестиваль, вот я его создала», — рассказала знаменитость.

Напомним, что фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala должен был пройти в прошлом году, но его перенесли на этот год. Участниками мероприятия стали звезды, большинство из которых проживают за пределами Латвии. Раньше там можно было увидеть российских исполнителей, среди которых был Филипп Киркоров.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева сейчас находится в Юрмале вместе с семьей. Артистка прилетела туда не только ради отдыха, но и выступления на фестивале Лаймы. За свое появление на сцене певица потребовала от приятельницы 250 тысяч евро. Экс-депутат Роман Худяков заявил, что «Вайкуле перекосило», когда она услышала названную сумму.