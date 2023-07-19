Цена дружбы: известно, какую сумму потребовала Пугачева от Вайкуле за выступление в Юрмале

Роман Худяков заявил, что Алла Пугачева потребовала от Лаймы Вайкуле 250 тысяч евро за выступление в Юрмале. Об этом экс-депутат сообщил в своем Telegram-канале.

По данным СМИ, сейчас Пугачева находится в Юрмале вместе с семьей. Артистка прилетела туда не только ради отдыха, но и выступления на фестивале Лаймы. За свое появление на сцене певица потребовала от приятельницы 250 тысяч евро. По словам Романа, «Вайкуле перекосило», когда она услышала названную сумму. Получив отказ от Лаймы, Пугачева заявила, что не появится на фестивале.

«Переговоры, исполненные жадности, стяжательства, желания урвать с друзей продолжаются», — сообщил Роман.

Экс-депутат добавил: Пугачева предложила подруге вариант «подешевле». Речь идет о выступлении ее супруга за 150 тысяч евро. Правда, и такое предложение Вайкуле не устроило.

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