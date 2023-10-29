Стала похожа на учительницу: Машу Малиновскую не узнала публика

Маша Малиновская, известная своей любовью к пластическим операциям, была замечена на светском мероприятии, где ее почти не узнали.

Публика была поражена ее новым обликом и не могли поверить, что это все-таки она. Благодаря более взрослому стилю, артистка напоминала строгую бизнес-леди или даже учительницу. Она надела очки и обтягивающее платье из кожзаменителя. Лицо Малиновской также выглядело гораздо взрослее, хотя она не отрицает, что делала пластические операции по подтяжке лица.

Косметолог в беседе с журналистами mk.ru объяснила, что изменения в лице Марии могут быть связаны с тем, что некоторые филеры со временем могут начать сползать вниз. При этом лицо может отекать от некоторых инъекций, что может придавать ему более зрелый вид.

Специалист добавила, что кожа Малиновской выглядит хорошо, хотя сложно судить о ее реальном возрасте, когда она наносит много макияжа.

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