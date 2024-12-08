Стала почти затворницей, бывает в доме в Комарово: как живет пропавшая с экранов Алиса Фрейндлих

8 декабря народной артистке СССР Алисе Фрейндлих исполняется 90 лет. В последнее время звезда фильма «Служебный роман» пропала с телеэкранов, а о ее жизни известно немного. В беседе с Kp.ru соседи актрисы рассказали, чем она сейчас занимается и почему ее не так часто можно увидеть на публике.

Как оказалось, в настоящее время Алиса Фрейндлих сосредоточена на театральной деятельности. Актриса задействована в спектакле «Лето одного года» вместе с давним другом Олегом Басилашвили в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова в Санкт-Петербурге.

По словам соседей, артистка ведет скромный образ жизни и старается не привлекать к себе внимания. Алиса Фрейндлих живет на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге, но большую часть времени предпочитает проводить в своем загородном доме в Комарово. Звезда театра и кино получила участок земли несколько лет назад, когда стала почетным жителем Санкт-Петербурга. Актриса сама занималась обустройством дома в скандинавском стиле.

«Она много раз тут была и до этого: снимала дачи, жила в доме отдыха актера, даже в роддом с Варей (дочь Алисы Фрейндлих) ее повезли именно из Комарово», — рассказали местные жители.

Как утверждают соседи, актриса живет тихо, почти затворницей. Однако у Алисы Фрейндлих все же есть «своя компания, близкая ей по духу». Вместе с соседками артистка «играет в преферанс, обсуждают новости, книги».

Недавно звезда «Служебного романа» удивила местных жителей неожиданным визитом в музей «Келломяки-Комарово». Алиса Фрейндлих передала свои личные вещи, а также провела встречу с поклонниками и рассказала, что ждет прибавления в семье внучки Анны.

«Аня была безумно застенчивой. Из нее получилась такая замечательная мать! У нее двое детей, и, дай Бог ей здоровья, планируется целый выводок. Пока меня радуют правнуки Сонечка, пять лет, и Юрочка, два года. Очаровательные совершенно дети!» — поделилась Алиса Фрейндлих.

Ранее сообщалось о том, что внучка Алисы Фрейндлих опубликовала редкое фото с актрисой.