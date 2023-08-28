Стала неузнаваема: певица Азиза впервые после ухода со сцены показала себя

Певица Азиза впервые после ухода со сцены показала себя поклонникам, об этом сообщает mk.ru.

Последние полгода певица пропала не только со сцены, но и с телеэкранов, где она была частой гостьей. Выяснилось, что Азиза с головой ушла в себя. Она призналась, что на полгода выпала из соцсетей, ни с кем не говорила по телефону и лишь слушала музыку.

«Я действительно практически ни с кем не общалась эти полгода. Телефон я включала только в те моменты, когда мне нужно было послушать музыку. Ту музыку, которая нравится мне», — рассказала звезда.

Певица рассказала, что за время изоляции она сильно изменилась. На свежем фото видно, что Азиза заметно похудела, а пышная шевелюра на голове скрыта под желтой косынкой. Избавиться от лишнего веса ей помогла строгая диета.

«Отказалась от белого сахара, от конфет. Хотя я всегда их очень любила. Теперь позволяю себе только мед», — призналась знаменитость.

Певица не скрывает, что занялась рисованием необычных картин, в которые она вкладывает частичку своей энергии. По признанию Азизы, они уже пользуются большим спросом. Так, Маша Распутина заинтересовалась покупкой одной из картин. При этом, певица не бросает сцену. Как рассказала Азиза, она вернется к выступлениям в новом образе.

«Я выйду на сцену с новым имиджем. Эти полгода я не сидела без дела», — рассказала она.

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