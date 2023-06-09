«Стала нерукопожатной»: известная женщина заявила о горькой участи Лидии Федосеевой-Шукшиной

В последнее время все внимание публики приковано к Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая продолжает находиться в больнице. По словам ее юриста, медицинские сотрудники смогли стабилизировать состояние актрисы. Сообщалось, что в мае 2023 года она перенесла инфаркт головного мозга. Однако не все коллеги Федосеевой-Шукшиной переживают за ее судьбу. В беседе с изданием mk.ru телеведущая Татьяна Судец гневно высказалась в адрес артистки.

Когда-то Лидия и Татьяна были близкими подругами, но год назад их общение прекратилось. Дело в том, что актриса обвинила Судец в финансовых махинациях. После этого оскорбленная женщина объявила бойкот бывшей приятельнице. Вот почему Татьяна заявила: ей безразлична участь артистки.

Также Судец добавила: Федосеева-Шукшина оказалась в той ситуации, при которой с ней никто не хочет общаться. «Она стала нерукопожатной. Всех обзванивают, а никто не знает, где она и что она», — сообщила телеведущая.

Ранее мы писали о том, что Федосеевой-Шукшиной установили электрокардиостимулятор. Подробности смотрите здесь.

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