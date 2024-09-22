НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 сентября 2024, 15:11
1 мин.

Не сдается и активно проходит лечение: борющаяся с раком ведущая Первого канала Сабина Пантус сбрила волосы

Ведущая Первого канала Сабина Пантус сбрила волосы после начала химиотерапии .
Не сдается и активно проходит лечение: борющаяся с раком ведущая Первого канала Сабина Пантус сбрила волосы

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сабина Пантус, ведущая Первого канала, несколько недель назад призналась подписчикам, что у нее обнаружили рак. Сначала профайлер не могла поверить в случившееся, однако теперь предпринимает активные попытки побороть болезнь. Сейчас она проходит курс химиотерапии.

Ведущая делится результатами и последствиями тяжелого лечения в социальных сетях. Недавно у Пантус начали выпадать волосы из-за курса химиотерапии. В связи с этим Сабина обратилась к подписчикам и призвала их решить судьбу оставшихся — попытаться сохранить или побриться налысо.

Фанаты посоветовали оставить поредевшую прическу, но Пантус через некоторое время выложило фото с бритой головой. Она продемонстрировала ее на камеру и улыбнулась.

Не сдается и активно проходит лечение: борющаяся с раком ведущая Первого канала Сабина Пантус сбрила волосы

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Ставлю рак раком. Лысая. Красивая. Живая. Лысина — лишь этап выздоровления. Точка», — заявила телеведущая в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее больной раком Отар Кушанашвили столкнулся с новым испытанием. Он рассказал, что стал видеть галлюцинации.

*Instagram (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
Теги:
телеведущая
рак