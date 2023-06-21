«Стала костью в горле у очень многих»: певица Татьяна Маркова рассказала о зависти и смерти сына

Звезда 90-х Татьяна Маркова прославилась благодаря хитам «Чужая жена», «Платье новое я сшила, платье белое» и «Что я в жизни натворила». В один момент певица пропала с радаров и о ней ничего не было слышно. Оказалось, что в жизни женщины случилось страшное – она похоронила сына.

Из-за потери наследника артистка уже не могла оставаться не только на сцене, но даже в Москве. Об этом она рассказала в интервью mk.ru.

«В тот момент мне показалось, что больше не только музыки нет в моей жизни, а вообще ничего нет. Знаете, как собаки зализывают раны? Так и я – на родину поехала зализывать раны», – поделилась звезда.

Маркова называет это время очень «непростым» для нее. Она четыре года прожила в Волгограде, чтобы хоть как-то справиться с горем. Певица призналась, что недавно вернулась в столицу и даже хочет снова выйти на сцену. Зрители смогут увидеть ее на фестивале «Славянский базар в Витебске».

Татьяна поделилась мнением по поводу шоу-бизнеса в 90-х. Она не стала скрывать, что тогда многие коллеги завидовали ее популярности. Она вспоминает, что ее не любили из-за красивых макияжей и платьев, когда как другие выступали в джинсах и кроссовках.

«Поэтому я стала костью в горле у очень многих», – уверена артистка.

Маркова надеется, что сейчас исполнители ведут себя иначе. Тем более что у нее уже есть единомышленники, которые во всем поддерживают певицу. Она благодарна им и надеется порадовать слушателей.

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