«Олигархи присылали самолеты»: певица Татьяна Маркова заговорила о тайном покровителе

Певица Татьяна Маркова ведет уединенный образ жизни и редко общается с прессой. Однако на этот раз знаменитость сделала исключение и в откровенной беседе с mk.ru поделилась подробностями о себе.

Владимир Жириновский никогда не скрывал трепетного отношения к артистке, вот почему ей удалось хорошо узнать политика. По воспоминаниям Марковой, мужчина был «прекрасным и душевным человеком». Кроме того, знаменитость убеждена: Жириновский в жизни и на экране — две разных персоны.

«Он очень тепло ко мне относился. Его не хватает сегодня нам всем», — высказалась певица.

При этом Татьяна уточнила: она нравилась не только Жириновскому, но и другим влиятельным людям. Женщина заявила, что в свое время «олигархи присылали самолеты» за ней. Однако у подобного, по словам знаменитости, есть обратная сторона: «Чем больше я поднималась, тем чаще пытались душить».

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