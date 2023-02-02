Стала копией Веры Алентовой: одна деталь полностью преобразила 53-летнюю Юлию Меньшову

Всю жизнь Юлия Меньшова была похожа на своего прославленного отца режиссера Владимира Меньшова. От матери у актрисы поклонники видели мало унаследованных черт, однако с возрастом все стало меняться. В своем Телеграм-канале артистка выставила новый снимок, на котором фанаты сначала не признали ее, так как явно увидели перед собой Веру Алентову.

Меньшова сейчас находится в гастрольном туре. Она улетела из Москвы в Нижний Новгород, о чем и сообщила подписчикам личного блога. Юлия перед выходом на сцену забежала в гримерку и сфотографировала свой образ в зеркале. Она позировала в светлом свитере, очках и с объемной прической. Из-за отражения в створке трюмо на снимке получилось сразу две актрисы – одна привычная Юлия, а другая копия ее мамы.

Пользователи Сети, увидев фото, удивились, насколько просто смена ракурса способна изменить внешность человека. Они писали, что в зеркале буквально разные женщины и что Меньшова на кадре уж слишком напоминает Веру Алентову.