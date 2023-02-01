После пластической операции певица Бьянка изменилась до неузнаваемости

Несколько последних лет Татьяна Липницкая, известная под сценическим псевдонимом Бьянка, стремительно набирала вес.

После шоу «Дуэты», где артистка смутила аудиторию своими округлившимися формами, предсказуемо вызвав шквал негодования, певица какое-то время пыталась прятать себя за объемными нарядами.

Однако от поклонников правды не скроешь, поэтому в начале 2023 года певица собралась с духом и решилась на перемены.

Больше недели артистка пролежала в клинике эстетической медицины и вот, наконец, долгожданный результат: на опубликованном фото Липницкая вновь выглядит эффектно. Заметно посвежевшей и похудевшей.

Мои дорогие, мое восстановление после серьезной операции идет достаточно активно, - обратилась певица к подписчиками. Сердечно благодарю всех, кто был неравнодушен к моему здоровью.

Отдельное спасибо группе профессиональных врачей, которые помогали мне справится с проблемой все эти дни.

Что конкретно сделала со своим телом Бьянка пока непонятно, однако результат 37-летняя певица скоро обещает показать. .