Стала копией покойной матери: дочь Юлии Началовой поразила изменившейся внешностью

Дочь Юлии Началовой сменила имидж и удивила поклонников изменившейся внешностью. В личном блоге Вера Алдонина поделилась кадрами из салона со светлыми волосами, и многие отметили, что девушка стала поразительно похожа на покойную маму.

18-летняя дочь певицы опубликовала в соцсети видео, на котором позировала в кресле парикмахера. Вера Алдонина предстала перед камерой со светлыми волосами и голливудскими локонами. В таком образе девушка стала копией матери.

Вера Алдонина окончила школу с золотой медалью и поступила на актерский факультет во ВГИК в 2024 году. Теперь звездная наследница учится в мастерской звезды фильма «Любовь и голуби» Александра Михайлова. По словам отца девушки Евгения Алдонина, в последнее время она целиком погружена в учебу и творчество и у нее «очень сложный график». Несмотря на это, дочь всегда на связи с отцом и может обсудить с ним любую тему.

Напомним, исполнительница хита «Герой не моего романа» ушла из жизни 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Долгие годы Юлия Началова боролась с подагрой и системной красной волчанкой. По официальной версии, причиной смерти артистки стало заражение крови в сочетании с сердечной недостаточностью.

Ранее дочь Юлии Началовой призналась, что до сих пор не смирилась с потерей мамы: «Возвращаться в те дни до сих пор очень больно».