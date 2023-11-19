Стала известна сумма, за которую Алла Пугачева готова выступить в Москве

Певица Алла Пугачева не так давно покинула Россию и отправилась на Кипр. Возможно, что с наступлением новогодних праздников Примадонна может вернуться — тайно и за большие деньги, пишет «Вечерняя Москва».

Журналисты издания выяснили, что королева отечественной эстрады готова вновь прилететь на родину ради одной цели. Речь идет о новогоднем выступлении. Однако визит Пугачевой должен будет носить конфиденциальный характер — таково условие звезды. Что же касается ценника, то он значительно вырос по сравнению с прошлым годом.

Так, выступление Примадонны в столице России обойдется заказчикам в 46 миллионов рублей. Это на 13,8 миллиона больше, чем в прошлые годы, отметили журналисты.

Ранее стало известно, что и некоторые другие российские артисты подняли ценники на свои новогодние выступления. Например, Валерий Меладзе увеличил расценки вдвое. Теперь его концерт стоит 12 миллионов рублей. А супруга артиста Альбина Джанабаева просит гонорар за одно выступление в 2,5 миллиона рублей, что больше прежнего ценника в три раза.