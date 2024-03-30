Стала известна судьба музея Муслима Магомаева в «Крокус Сити Холле» после теракта

После теракта и масштабного пожара в «Крокус Сити Холле» 22 марта появлялась разная информация о судьбе музея Муслима Магомаева, расположенного в фойе концертного зала. Генеральный директор Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева Маргарита Косарева в беседе с Kp.ru рассказала, что известно о текущем состоянии музея.

По словам Маргариты Косаревой, в настоящее время нет возможности предоставить точную информацию о состоянии экспонатов музея.

«Нас еще не пускают внутрь. Там проходят следственные мероприятия, там работают страховые. Слишком серьезный объект, чтобы оперативно решить этот вопрос. Поэтому лично я пока не видела», — рассказала генеральный директор.

Маргарита Косарева добавила, что о том, куда будут вывезены экспонаты музея, сообщат сразу.

«Когда сделают допуск службам, которые смогут это вывезти — мы все это вывезем и об этом объявим. И где это будет размещаться — тоже решим и сообщим, когда и где выставим. Пока все там — нам не разрешают ничего вытаскивать», — отметила она.

Директор фонда подчеркнула, что, хотя достоверной сведений о состоянии экспонатов музея нет, все должно быть сохранено.

«Более или менее все должно быть сохранено. Но с уверенностью не могу вам сказать. Сама пока не видела, меня никто туда не допускает. <…> Только фотографии видела, что уже все упаковали в пленку», — заключила Маргарита Косарева.

Музей Муслима Магомаева в «Крокус Сити Холле» был открыт вместе с концертным залом 25 октября 2009 года в первую годовщину смерти народного артиста СССР.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. По последним данным, общее число пострадавших составляет более 500 человек.

Ранее сообщалось о том, что директор фонда Муслима Магомаева Маргарита Косарева поддержала идею записи альбома с песнями артиста «Голос мой услышь», вырученные средства от продажи которого будут направлены на помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».