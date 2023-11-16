«Перейду границу пешком»: Агате Муцениеце придется вернуться в Латвию

Актриса Агата Муцениеце вынуждена вернуться из России в Латвию. Девушка призналась, что собирается туда в конце ноября. О причинах отъезда пишет журнал Voice.

Артистка вернется туда, где родилась, чтобы сделать паспорт своему сыну Тимофею. Знаменитость призналась, что собирается поехать в Латвию на машине, на самолете у нее возможности нет. Это расстраивает звезду. Ведь раньше она могла долететь до дома за полтора часа, а теперь вынуждена 10 часов ехать на машине.

«Непонятно, что будет на границе. Я, получается, выйду на границе из машины, перейду границу пешком, а там уже сяду на другую машину и доеду до дома. Мне просто надо делать Тимофею паспорт», – рассказала Агата.

Оказалось также, что у Муцениеце до сих пор нет российского гражданства. Это в свое время помешало ей принять участие в проекте Клима Шипенко «Вызов». Агата могла бы занять место Юлии Пересильд и полететь в космос.

«На борт берут только граждан РФ», — заявляла она в одном из своих интервью.

Ранее Агата Муцениеце раскрыла планы на Новый год. Она хочет провести праздник со своими детьми от бывшего мужа Павла Прилучного.