Стала известна причина смерти актера Александра Тютрюмова

Родная дочь звезды сериала «Убойная сила» раскрыла причину смерти отца, пишет Пятый канал.

По ее словам, Тютрюмов накануне пожаловался на резкую боль. Врачи не успели помочь, причиной назван воспалительный процесс внутренних органов.

В кругу коллег смерть Александра Тютрюмова называют странной. Актриса Любовь Руденко призналась, что была шокирована новостью. Она отметила, что Тютрюмов никогда не жаловался на здоровье, а причину смерти назвала дикостью какой-то, пишет mk.ru.

Напомним, что Александру Тютрюмову было 64 года. Актер скончался в одной из клиник Санкт-Петербурга.

Ранее мы рассказывали, чем зрителям запомнился Александр Тютрюмов.