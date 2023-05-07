Умер звезда «Убойной силы» Александр Тютрюмов

Не стало криминального киногероя Александра Тютрюмова.

Заслуженный артист России Александр Тютрюмов почувствовал себя плохо 6 мая и был госпитализирован с острой болью. Врачи диагностировали воспаление внутренних органов. Как сообщает StarHit, смерть наступила 7 мая в 8:45.

Творческая деятельность выпускника ВГИКа на протяжении многих лет была неразрывно связана с киностудией «Ленфильм».

Актер снялся более чем в сорока картинах. Особенно запомнились зрителям его характерные роли Кости Моргана («Агент национальной безопасности») и подполковника Сергея Егорова («Убойная сила»).

Александр Тютрумов пробовал себя и в режиссуре, в 2018 году он снял фильм «Крылов. Реальность и вымысел». Занимался политикой — в июне 2021 года баллотировался в Законодательное собрание Санкт-Петербурга от партии «Родина».

Преподавал в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, был доцентом кафедры продюсирования, защитил кандидатскую диссертацию.

Тюртюмов занимал должность генерального продюсера кинокомпании «АТК-Студио». У заслуженного артиста осталась жена, двое детей и двое внуков. Где состоятся похороны Александра Аркадьевича станет известно в ближайшее время.