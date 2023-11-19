Стала известна причина появления Пугачевой в монастыре на Кипре

После короткой поездки в Россию Алла Пугачева вновь приехала на Кипр. Там она устроила вечеринку для своих близких и посетила местный монастырь. Бывший гитарист Аллы и ее друг Александр Левшин объяснил, зачем Примадонна посетила православную святыню.

Левшин отметил, что это обычная история для Примадонны, поскольку она всю жизнь ходит в храмы, ставит свечи, поминает своих родных и родственников.

«Это нам тоже свойственно всем. Когда мы с Аллой ездили к Гробу Господня, она всегда была на всех службах. Мы могли пойти в храм и на гастролях. Когда приходили в церковь, всегда стояли все службы: молились, слушали. Она в душе — очень трепетная женщина по поводу духовной линии», — цитирует гитариста mk.ru.

Он добавил, что сейчас Пугачева будет жить так, как посчитает нужным. По его словам, мы скоро увидим, как она будет распоряжаться публичными высказываниями или песнями.

«У каждого взрослого человека есть свой выбор: ради чего жить, как жить. Пугачева — взрослый человек», — отметил Левшин.

Напомним, ранее журналист Шахназаров объяснил, почему к Алле Пугачевой перестали прислушиваться.