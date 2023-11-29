Стала известна окончательная сумма претензий налоговой к Елене Блиновской

ФНС выставила счет блогерше Елене Блиновской почти на полтора миллиарда рублей, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Блогерше, которая до сих пор находится под следствием, выставили окончательную сумму ущерба от Федеральной налоговой службы. По данным журналистов, она составила 1 миллиард 402 миллиона рублей. Из этой суммы Блиновская пока оплатила лишь 3% - 55 миллионов рублей.

При этом под арестом остаются активы блогерши на 64 миллиарда рублей.

Напомним, Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу России на автомобиле в апреле 2022 года. Блогеру и автору «Марафона желаний» предъявили обвинения в уходе от налогов в особо крупном размере и в отмывании денег.

Ранее мы писали о том, что суд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом до января 2024 года. Адвокаты несколько раз просили смягчить ей меру пресечения, но суд отказался удовлетворять ходатайства.