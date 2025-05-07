«Стала еще больше прогибаться»: Орбакайте высказалась об СВО из-за страха перед Европой

Певица Кристина Орбакайте испугалась, что ей запретят въезд в страны Европы, поэтому начала высказываться о специальной военной операции (СВО). Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Напомним, после запрета на въезд в Латвию дочь Аллы Пугачевой назвала спецоперацию «событиями, неприятными для всей Земли, всей страны и всей ее семьи».

«Я думал, что ее отрезвит позиция шпротного государства, которое ей запретило въезд. Но она, наоборот, стала еще больше прогибаться под производителей шпрот. Она испугалась и говорит: «я такая, я с вами», — сказал Милонов в беседе с NEWS.ru.

Депутат выразил уверенность, что Орбакайте очень сильно боится остаться без возможности выступать в странах Европы, так как в этом случае на ее карьере будет поставлен крест. В России концерты дочери Пугачевой уже два года отменяют, а в США она, по мнению Милонова, никому не нужна.

Напомним, власти Латвии запретили Орбакайте въезжать в страну. Кроме того, премьер-министр Литвы потребовал, чтобы артистка озвучила свою позицию по СВО. При этом у Орбакайте есть литовской гражданство.

Ранее адвокат Андрей Алешкин не исключил, что Кристина Орбакайте может задействовать свою знаменитую мать Аллу Пугачеву для решения конфликта с властями Латвии. По мнению адвоката, политического влияния исполнительницы хита «Мадам Брошкина» хватит, чтобы отменить запрет.