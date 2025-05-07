«Политического веса мамы хватит»: Пугачева может вмешаться в ситуацию с запретом на въезд Орбакайте в Латвию

Певица Кристина Орбакайте может задействовать свою знаменитую мать Аллу Пугачеву для решения конфликта с властями Латвии, запретившими ей въезд в страну. По мнению адвоката Андрея Алешкина, политического влияния исполнительницы хита «Мадам Брошкина» хватит.

«По моему мнению, давление на Орбакайте сейчас излишне. Уверен, решение Латвии может быть пересмотрено. Как я полагаю, политического веса мамы может быть достаточно, чтобы преодолеть это недоразумение», — заявил юрист в беседе с «Федерал Пресс».

Он также предположил, что Орбакайте сможет оспорить в суде решение о запрете на въезд в Латвию, где ее мать Алла Пугачева любит проводить летние месяцы. При этом юрист отметил, что в суд певица пойдет только в худшем случае.

Напомним, из-за решения властей Латвии у Орбакайте сорвался концерт в Юрмале, запланированный на июнь. Кроме того, певица является владелицей элитной квартиры в этом курортном городе, которая досталась ей от Бориса Моисеева.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко прокомментировал слова Орбакайте, назвавшей спецоперацию «событиями, неприятными для всей Земли, всей страны и всей ее семьи». Он заверил, что своими заявлениями Кристина потеряет поклонников в России.