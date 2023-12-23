«Стала его доить»: что Градский говорил о союзе Пугачевой и Киркорова

Александр Градский рассказывал, что Пугачева «сделала» карьеру Киркорова. Об этом сообщает aif.ru.

Журналист и писатель Евгений Додолев признался, что писал вместе с Александром Градским его книгу воспоминаний. Однако Дололев после смерти мэтра отказался от идеи выпуска книги.

Впрочем, он активно делится кусочками воспоминаний Александра Градского с журналистами. В одной из частей книг музыкант рассуждал о мужьях Аллы Пугачевой. Среди них одним из самых ярких был Филипп Киркоров.

«Потом она, значит, выковала Филю. Причем, это было при мне. Сначала сделала его, потом заставила работать, потом стала его доить. А он опять пошел вразнос…» — вспоминал Градский.

При этом самым удачным браком Пугачевой Градский считал ее последний союз с Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ).

«Затем она выкопала Максима*, который умный, которому она помогла. В общем, хороший бизнес-союз. Он ее обеспечивает. Она живет, как нормальная женщина — за счет своего мужика», — рассказывал мэтр.

Ранее мы писали о том, что друг Александра Градского раскрыл факты о жизни Аллы Пугачевой с третьим мужем.

*признан иностранным агентом на территории России.