Друг Александра Градского раскрыл факты о жизни Аллы Пугачевой с третьим мужем

Журналист и писатель Евгений Додолев, близкий друг покойного музыканта Александра Градского, рассказал, что весной 2020 года у них зашел разговор о третьем муже певицы Аллы Пугачевой продюсере Евгении Болдине.

Как подчеркнул журналист, больше всего выступлений у Примадонны было именно во времена ее брака с Болдиным. Додолев также пояснил, что может дословно повторить цитаты Градского, так как записывал их беседы на диктофон для написания книги.

«Женя делал какие-то концерты, корпоративы. У неё, когда был Болдин, всё было – и то, и другое, и третье, и пятое.…расставшись с Болдиным, она начала искать себе средства к существованию, поэтому, нашла себе Володю Кузьмина», - процитировал журналист слова Градского в беседе с aif.ru.

Музыкант также утверждал, что с конца 80-х годов Пугачева мало зарабатывала, потому что давала мало концертов. При этом в 90-х годах богатые нефтегазовые компании могли платить до 100 тысяч долларов за выступление, но это бывало раз в год.

Ранее мы писали, что Градский, по словам Додолева, был уверен, что причиной противного голоса Пугачевой стало ее неразумное отношение к своему вокальному аппарату и любовь к холодному шампанскому.