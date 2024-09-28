«Наш любимый директор»: Яна Рудковская трогательно поздравила сына Арсения с днем рождения

25 сентября младшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко Арсению исполнилось четыре года. Звездные родители устроили в честь праздника пышное торжество.

Родители устроили детский день рождения со всеми возможными развлечениями. Они пригласили аниматоров и циркачей с дрессированными животными.

Арсений и его гости прыгали на батуте, участвовали в конкурсах и мастер-классах. Видео с праздника 49-летняя Рудковская опубликовала в социальных сетях.

«С днем рождения, наш самый любимый директор Арсюша. Будь счастлив и здоров! Мы тебя очень любим! Тебе уже четыре годика, ура!», — написала жена Евгения Плющенко.

Подписчики принялись поздравлять звездного наследника с праздником. Ему пожелали расти умным, здоровым и беззаботным ребенком. Многие удивились, что Арсений так быстро вырос. Фанаты посчитали, что мальчику очень повезло с родителями.

У Яны есть также сыновья от брака с Виктором Батуриным — Николай и Андрей. Последний, как позже признавалась знаменитость, был приемным. В 2013 году продюсер Димы Билана родила сына Александра от фигуриста Евгения Плющенко. В 2020 году у супругов появился на свет наследник Арсений от суррогатной матери.

Ранее сын Яны Рудковской Гном Гномыч сообщил о потере члена семьи — умерла их любимая собака Фифа.