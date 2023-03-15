Стала беспомощной и плохо передвигается: Татьяна Доронина отказалась видеться с «настоящей племянницей»

89-летняя актриса Татьяна Доронина отказалась встречаться с «настоящей племянницей» по имени Юлия. Театральный режиссер разрешила написать ей письмо, но изучив послание, которое подтверждало родственные связи, не захотела видеться в стенах геронтологического центра.

В письме Юлия говорила, что ей ничего не нужно, и приложила фотографии. Доронина посмотрела снимки и вспомнила дядю Вениамина, который якобы приходится Юлии прадедом.

Несмотря на всё это, актриса не захотела встречаться и сослалась на плохое самочувствие, пишет сайт kp.ru.

Сейчас Доронина плохо передвигается и стала фактически беспомощной – без помощи посторонних она не обходится. Актрису серьезно подкосил коронавирус.

Доронина переехала в геронтологический центр в середине лета. С ней находятся две кошки британской породы, которых возят в парикмахерскую и моют.

Напомним, в конце зимы 2022 года Доронина попала в больницу с коронавирусом и поражением легких на 20%. Она провела в клинике около двух недель.