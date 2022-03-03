Татьяну Доронину выписали из больницы после перенесенного коронавируса
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Natalya Loginova/ Global Look Press
Народная артистка РФ Татьяна Доронина попала в больницу с поражением легких на 20%. Спустя неделю 88-летняя актриса пришла в себя, но ее психологическое состояние было плачевным. Врачам даже пришлось дать Дорониной седативное средство, чтобы успокоить женщину.
Пройдя курс лечения, звезда театра и кино приняла решение задержаться в клинике еще на некоторое время. Об этом рассказал генеральный директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман. «Татьяна Васильевна уже переведена в пансионат «Барвиха». Я предлагал отвезти ее еще в пятницу, но, по ее словам, она 13 дней провела в счастье и хотела бы еще остаться», — сообщил он ТАСС. Кехман поблагодарил медиков, оказавших помощь Дорониной.
Напомним, что Татьяна Доронина была главой Московского художественного академического театра с 1987 до 2018 года. После нее почетную должность занял Эдуард Бояков. Звезде театра предложили занять пост президента театра. По словам артистов, состоящих на службе в театре, новое руководство всячески принижало Доронину и ее заслуги. Актеры были обеспокоены тем, что к Татьяне относятся без должного уважения. Коллеги даже обратились за помощью к президенту РФ.
Следующим гендиректором театра стал Владимир Кехман. Он предложил Дорониной вернуться в МХАТ и пообещал исправить оплошности предыдущего управляющего.
Фото: Global Look Press