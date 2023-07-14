Стал затворником из-за болезни: всплыли подробности о состоянии Бари Алибасова

В Сети активно обсуждают здоровье основателя группы «На-На» Бари Алибасова. Участник коллектива Владимир Политов рассказал корреспонденту «Дни.ру», что у продюсера есть проблемы со спиной, из-за чего ему тяжело ходить.

Сейчас Бари Алибасов ведет затворнический образ жизни. Он больше не участвует в организации выступлений музыкальной группы. Однако, по словам певца, Алибасов никогда и не исполнял обязанности концертного директора «На-На».

Продюсер страдает от проблем со спиной, передвигается он с трудом. По этой причине 76-летний музыкант старается не перегружать себя работой и отдыхает на заслуженной пенсии.

Интересно, что об Алибасове заботится женщина по имени Елена. Помощница звезды готовит для него, а также ходит с ним на прогулки. Сам Бари следит за успехами участников группы «На-На» через Интернет.

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