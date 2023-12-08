Стал выше деда: Буйнов похвастался красавцем-внуком в день его 18-летия
Певец Александр Буйнов показал 18-летнего внука-кадета.
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Популярный артист Александр Буйнов поздравил внука с 18-летием и показал, как сейчас выглядит молодой человек. Он стал выше деда и превратился в настоящего красавца. Об этом пишет «Экспресс газета».
Фанаты артиста вспоминают времена, когда Саша был еще маленьким мальчиком. Сейчас он превратился в статного парня с обаятельной улыбкой.
Гордый дедушка поделился в соцсетях воспоминаниями о том, как помогал внуку с русским языком при поступлении в Президентское Кадетское училище. По словам певца, в следующем году молодой человек сдает выпускные экзамены – он выбрал русский язык и литературу.
«Есть только миг... Сашке Буйнову исполнилось 18 лет!» – написал исполнитель.
Поклонники знаменитости пожелали юноше удачи и отметили его привлекательную внешность. А журналисты сравнили его с другим звездным красавцем – пасынком певца Олега Газманова, Филиппом.
Ранее ведущая Довлатова рассказала, что Александр Буйнов собирает бутылки по обочинам. Российский певец вот уже долгое время не появляется на публике. Прежде популярный артист часто фигурировал в новостях и вел активную эстрадную деятельность. Довлатова, которая живет по соседству с Александром, рассказала о настоящей жизни звезды.