Стал выше деда: Буйнов похвастался красавцем-внуком в день его 18-летия

Популярный артист Александр Буйнов поздравил внука с 18-летием и показал, как сейчас выглядит молодой человек. Он стал выше деда и превратился в настоящего красавца. Об этом пишет «Экспресс газета».

Фанаты артиста вспоминают времена, когда Саша был еще маленьким мальчиком. Сейчас он превратился в статного парня с обаятельной улыбкой.

Гордый дедушка поделился в соцсетях воспоминаниями о том, как помогал внуку с русским языком при поступлении в Президентское Кадетское училище. По словам певца, в следующем году молодой человек сдает выпускные экзамены – он выбрал русский язык и литературу.