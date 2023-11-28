«Собирает по обочинам бутылки»: раскрыта правда о жизни артиста Александра Буйнова

Российский певец Александр Буйнов вот уже долгое время не появляется на публике. Прежде популярный артист часто фигурировал в новостях и вел активную эстрадную деятельность. Радиоведущая Алла Довлатова, которая живет по соседству с Александром, рассказала о настоящей жизни звезды.

Буйнов более шести лет строил загородный особняк в поселке Крекшино. Дизайн и проект дома он разрабатывал самостоятельно. Соседкой звезды оказалась известная радиоведущая Алла Довлатова.

«Мой сосед по даче — певец Александр Буйнов, — призналась Довлатова. — Он каждый вечер идет гулять с собакой и параллельно собирает по обочинам бутылки», — рассказала она в разговоре с «Утро.ру».

В полиэтиленовый пакет, призналась Довлатова, Буйнов собирает еще и бумажки и весь мусор, который необдуманно бросают люди. Все это Народный артист России потом выбрасывает в контейнер.

«Просто у него есть уважение и любовь к этому миру. И я им восхищаюсь, ведь каждый вечер он на своем боевом посту!», — добавила она.

Напомним, ранее мы писали о том, куда пропал Александр Буйнов. Оказалось, что в январе этого года певец получил перелом руки. На время с выступлениями пришлось завязать.