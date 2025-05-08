«Вырвал телефон»: Сергей Зверев набросился на девушку в сквере

Стилист и певец Сергей Зверев вырвал телефон у москвички, которая выгуливала свою собаку в сквере. Звезда пришел туда со своей кошкой и разозлился, когда заметил добермана без поводка. Кадры и подробности появились в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Хозяйка собаки Аксинья рассказала журналистам, что вышла выгуливать питомца возле своего дома на Белорусской. Она была с подругой и ее молодым человеком. Москвичка часто бывает в этом сквере и за год никаких происшествий не случалось.

«Она у меня была изначально на поводке, я ее отпустила побегать, сходить в туалет, буквально на расстоянии 10 метров», – поделилась девушка.

Она заметила в сквере двух людей с кошкой, которая была без шлейки или поводка. На москвичку начали кричать из-за собаки. Тогда она взяла добермана на поводок, но увидела, что ее снимают на телефон. Ее продолжили оскорблять. Как оказалось, хозяином кошки был Сергей Зверев. По словам девушки, он стал ее материть, она достала телефон.

«Он бросился на меня и вырвал телефон», — вспомнила Аксинья.

Москвичка не сразу признала в собеседнике популярного стилиста и певца.

«Поняла, когда он сказал моему товарищу — мальчик, ты сопляк, не учи меня жить, мне 60 лет», – отметила она.

Хозяйка собаки попыталась вернуть свой телефон, но услышала еще ряд оскорблений. По ее словам, ей сказали, что они «какие-то сошки, не имеют права никакого». Она считает, что в сквер могут приходить люди из разных домов, так как он никак не огорожен. Телефон стилист ей в итоге вернул и сказал, чтобы москвичка больше в этом месте не появлялась.

Аксинья уверяет, что права и знает законы Москвы, а также всегда придерживается правил выгула собак.

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