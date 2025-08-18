«Стал уточнять, свободна ли она»: Павел Прилучный флиртовал с моделями на отдыхе в Дубае

Модели-близняшки Катя и Волга рассказали о флирте с Павлом Прилучным. Их слова передает WomanHit.ru.

В новом интервью Катя и Волга вспомнили, как много лет назад познакомились с актером в ОАЭ. На тот момент Павел не находился в отношениях с Агатой Муцениеце и пытался построить личную жизнь с одной из близняшек. Прилучный приглашал на свидание Волгу, не зная, что та замужем.

«С Пашей мы познакомились в Дубае, нас познакомил с ним бывший муж Волги. Павел сначала не понял, что на этой вечеринке она с мужем, потому что было очень много друзей. Он сел возле нее, тогда он еще не был женат на Агате, был свободным мужчиной, стал уточнять, свободна ли она и может ли прийти к нему на свидание? Но очень быстро ее муж дал ему понять, кто он», — рассказали модели.

После неудачи актер стал дружить с близняшками. На сегодняшний день они часто бывают друг у друга в гостях и дружат семьями. По словам знаменитостей, в жизни Павел далек от экранного образа мажора.

«Мы были на всех его семейных праздниках, праздновали его свадьбу, исполняли там свою песню. Мы ходим друг к другу на премьеры фильмов. Что можно сказать про Павла? Дело в том, что он не соответствует своему киношному образу эдакого мажора. Паша, конечно же, безусловно, харизматичный, но при этом в чем-то застенчивый, даже трогательный», — резюмировали Катя и Волга.

