«Стал считать розетки»: назван главный страх умершего от онкологии Валентина Юдашкина

За последние несколько дней Россия потеряла двух самых выдающихся законодателей моды. 30 апреля от желудочного кровотечения умер Вячеслав Зайцев, а затем вслед за ним 2 мая скончался Валентин Юдашкин. По официальной версии, он ушел из жизни из-за онкологии, с которой боролся 6,5 лет.

Сначала метастазы были обнаружены только в почках дизайнера, однако за довольно короткое время они распространились по всему организму. До последнего модельер не отчаивался и продолжал лечиться. Благодаря этому ему и удалось протянуть так долго со смертельным диагнозом.

В 2021 году Валентин дал откровенное интервью, в котором рассказал, через какие испытания проходил из-за рака. По его словам, больше всего, ложась на очередную операцию, он боялся открыть глаза и понять, что совсем утратил рассудок. На тот момент метастазы уже были повсюду, и он просто надеялся, чтобы они не затронули мозг.

«Когда ты идешь на операцию, зная, что есть метастазы в голове и в других органах, и одновременно оперируют сразу несколько органов, конечно, есть сильный страх. Это же голова, кем ты выйдешь оттуда. Когда после операции открыл глаза, сразу стал считать розетки, чтобы понять мозги есть или нет. Больше всего это меня интересовало», - делился Юдашкин.

Также сложнее всего модельеру было отправляться к докторам каждые три месяца. Он боялся, что очередное обследование покажет плохой результат, и придется вновь проходить через настоящий ад. В итоге же последние месяцы жизни Валентин не страдал и выглядел вполне здоровым, из-за этого его близкие даже не думали, что скоро будут по нему скорбеть. Но, как отмечают специалисты, «сгорание» человека за считанные дни – не редкость во врачебной практике.

Ранее стало известно о последнем обращении Валентина Юдашкина в середине апреля.