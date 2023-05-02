«Понимал, что его ждет»: врачи рассказали о последнем обращении Юдашкина в середине апреля

Модельер Валентин Юдашкин обращался к медикам в середине апреля – тогда произошло новое ухудшение здоровья. Он посетил филиал израильского медцентра в Сколково – врачи выявили крайне низкое содержание железа в организме.

Состояние дизайнера было тяжелым, его госпитализировали. По данным источников, он понимал, что его ждет. Юдашкин вел себя спокойно.

Он проходил исследование в этом медцентре при каждом ухудшении состояния. По воспоминаниям врачей, страшным этапом болезни была осень 2021 года.

В тот момент наметилась положительная динамика в лечении онкологии, но в организме выявили сильный воспалительный процесс. Оказалось, что поражен костный мозг, пишет сайт mk.ru. Медики спасли кутюрье, подобрав правильную терапию антибиотиками.

Ранее художник Никас Сафронов рассказал, что незадолго до смерти Юдашкин посетил его день рождения и был очень худым.