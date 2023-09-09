Стал известен заработок Григория Лепса и Филиппа Киркорова

Продюсер Илья Саглиани рассказал, что период с конца сентября и до новогодних каникул — самый активный сезон частных вечеринок и других мероприятий. Гонорары звезд начинают стремительно расти.

По его словам, самые востребованные музыканты могут заработать от 7 до 10 миллионов рублей за выступление на частном мероприятии. Это касается Филиппа Киркорова и Григория Лепса. При этом выступление длится 45 минут или максимум час.

Также другие популярные артисты и группы могут выступить в среднем за 3-5 миллионов рублей. Это касается Леонида Агутина, Басты, Полины Гагариной, Анны Асти и других.

При этом Любовь Успенская, Дима Билан, Владимир Пресняков могут запросить от 2 до 3,5 млн. руб, пишет kp.ru.

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