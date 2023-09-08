Считал шагом назад: тиктокер Даня Милохин вернулся в Россию

Не прошло и года, как тиктокер Даня Милохин поступился с принципами и вернулся на родину. Молодой человек считал, что если покинет Запад, то сделает шаг назад. Однако, оставшись без денег, он был вынужден прервать мировое «турне» за счет щедрых друзей, передает StarHit.

В России Милохин совершил множество странных поступков, из-за чего тоже опасался возвращаться на родину. Но финансовое положение кумира молодежи победило предвзятое отношение к соотечественникам. Он прилетел в Москву, где встретился с друзьями, а также прогулялся по Красной площади.

Возможно, блогер намерен заняться работой и поправить нынешнюю ситуацию. На Западе у Милохина никак не получалось зарабатывать. Как-то он жаловался, что вообще не имеет никаких рекламных контрактов. Выживать тиктокеру за границей помогали друзья.

«Зато у меня есть друзья. Я не откладывал никогда, всегда тратил. На ИП моем 70 тысяч рублей. На одной карте — тысяч 200 рублей, на другой — тысяч 150. Это все мои деньги, которые я сейчас имею. Я все вложил в себя», — рассказал молодой человек.

Возвращение в Россию Даня воспринимает как шаг назад. По словам кумира молодежи, ему бы хотелось находиться в не очень простых условиях. Но тем не менее известно, что молодой человек умолял продюсеров взять его в шоу «Выжить в Дубае».

В Дубае, к слову, тиктокер даже имел проблемы с законом. В прошлом месяце он попал под арест за то, что управлял автомобилем без ремня безопасности. А друг Милохина Никита Ефремов как-то рассказывал, что тот вообще передвигался по городу на машине без водительского удостоверения.